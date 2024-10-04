سلاح الجو الروسي شن غارات على 4 قواعد للمسلحين في سوريا

أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة في سوريا أن "القوات الجوية الروسية في سوريا، شنت ضربات على 4 قواعد للمسلحين الإرهابيين في البلاد".

وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أننا "تواصل قيادة القوات المسلحة السورية، بدعم من مجموعة القوات الروسية، عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الصحراوية الجبلية بمحافظتي حمص ودير الزور، ونفذ سلاح الجو الروسي غارات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".

وأضاف "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف"، متابعاً "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".