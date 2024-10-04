السفير الروسي في واشنطن يؤكد تلقيه تهديدات بالعنف الجسدي خلال تواجده بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية "أناتولي أنتونوف"، وعدد من الدبلوماسيين الروس أنهم يتلقون تهديدات بالعنف الجسدي، والاعتداءات عليهم.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال أنتونوف "لدي شعور بأن العمل هنا أصبح أكثر صعوبة مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 5 نوفمبر وهو يوم مهم في الولايات المتحدة، وحيث يظهر الكره في المظاهرات العدوانية التي تحمل شعارات استفزازية والاعتداءات اللفظية على حكومة روسيا، فضلاً عن التهديدات بالعنف الجسدي ضد الدبلوماسيين ولي بشكل شخصي".

وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى وجود إجراءات أكثر صرامة في المجال الإعلامي الأمريكي وقيود شديدة القيود بعمل الصحفيين الروس في الولايات المتحدة.

السفير الروسي:العقوبات الأمريكية تطبق على روسيا حتى لو يتم تبرئتها

وقال السفير الروسي: "هناك عشرات الآلاف من العقوبات المطبقة لأسباب يضعها الطرف الأخر، وحتى ولو انفجرت الاتهامات الدعائية ضدنا كذبًا، فلن يتم رفع العقوبات، وتذكرون ما حدث عام 2016، عندما تم اتهمنا بالتواطؤ مع دونالد ترامب وتم فرض أشد العقوبات، وتبين لاحقا عدم صحة ذلك، وبالرغم من ذلك ظلت العقوبات كما هي، ويتكرر الموضوع حاليا حيث نسمع اتهامات مزعومة بخصوص تدخل روسيا في الشؤون الداخلية لأمريكا، سواء كان ذلك بالتأثير على آراء الناخبين، أو عن طريق هجمات الهاكر، ولكن وكالعادة لم يتم تقديم أي دليل يثبت صحة هذه الاتهامات".

الإدارة الأمريكية غير مستعدة لمناقشة توغل حكومة كييف

وفي سياق أخر قال أنتونوف للصحفيين إن الإدارة الأمريكية غير مستعدة لمناقشة توغل حكومة روسيا في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وتابع السفير الروسي في الولايات المتحدة "يفضل المسؤولون في واشنطن عدم مناقشتنا بشأن العمل الاستفزازي الأوكراني غير المبرر في منطقة كورسك، حيث تم تدمير القرى وقتل المدنيين العاديين، وفي الوقت نفسه، لم تصدر كلمة إدانة واحدة من واشنطن، كما كانت الإدارة الأمريكية مترددة في مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماعات الشخصية، ولم يكن هناك أي تعاطف، ولا كلمة تعاطف واحدة".

هجوم أوكرانيا على كورسك

يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ هجوماً واسع النطاق على منطقة كورسك، وتسري هناك حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي، ويتم إجلاء سكان المناطق الحدودية إلى مناطق آمنة، ووفقاً للجنة التحقيق الروسية، تم التعرف على أكثر من 8000 من السكان كضحايا في التحقيق الجنائي الجاري.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، خسرت كييف أكثر من 19800 جندي و135 دبابة منذ بدء العمليات العدائية، ولا تزال عملية القضاء على التوغل الأوكراني مستمرة..بحسب "تاس".