سلطات أوكرانيا فتحت في بولندا مركز تجنيد لأوكرانيي الخارج

أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس افتتاح أول مكتب تجنيد في بولندا لـ"الفيلق الأوكراني" بهدف جذب مواطنيها من الخارج للانضمام إلى جيش بلادهم.

ويقع المكتب في مقر القنصلية الأوكرانية في لوبلين في شرق بولندا.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني إيفان غافريليوك، في بيان، إن لجنة طبية عسكرية "مع كل المعدات اللازمة لإجراء فحوص وإصدار شهادات اللياقة للخدمة" تعمل في المركز.

وأضاف "بعد التسجيل، سيتم تدريب المتطوعين في ميدان التدريب" في بولندا.

وأكد أن أوكرانيا توفر الزي الرسمي والدعم اللوجستي، في حين يقدم الشركاء البولنديون أسلحة ومعدات أخرى.

وأعلنت كييف عن مشروع "الفيلق الأوكراني" في تموز.

ويسعى الجيش الأوكراني المنهك من الخسائر الفادحة بعد أكثر من عامين ونصف من الهجوم الروسي المتواصل، إلى تجنيد رجال من بين مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين يقيمون في أوروبا وخصوصا في بولندا وألمانيا، وفرّ بعضهم من البلاد بشكل غير قانوني خوفا من استدعائهم للقتال.