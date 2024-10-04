مجلس الأمن أكد دعمه الكامل لغوتيريس بعد قرار إسرائيل اعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"

أكّد مجلس الأمن الدولي دعمه "الكامل" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعدما اعتبرته إسرائيل "شخصا غير مرغوب فيه" لأنه لم يدن في الحال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها الثلاثاء.

وفي بيان لم يأت بتاتا على ذكر إسرائيل، قال أعضاء مجلس الأمن ال15 إنّهم "يؤكّدون على ضرورة أن تكون لدى كل الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) علاقة مثمرة وفعّالة مع الأمين العام وأن تمتنع عن أيّ إجراء من شأنه أن يقوّض عمله وعمل أجهزته".

وحذّرت الدول ال15، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، من أنّ "أيّ قرار لا يشمل الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية، خاصة في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وصدر البيان عن الرئاسة السويسرية لمجلس الأمن باسم أعضاء المجلس أجمعين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن غوتيريس "شخصا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول الدولة العبرية، منتقدا عدم إدانة الأمين العام الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.