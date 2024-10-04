نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الغارات على الضاحية استهدفت اجتماعا لكبار قادة حزب الله بينهم صفي الدين

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لكبار قادة حزب الله بينهم رئيس المجلس التنفيذي قي الحزب السيد هاشم صفي الدين". وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون إسرائيليون وفق ما نقل عنهم موقع أكسيوس "أننا نفذنا ضربة في بيروت تستهدف هاشم صفي الدين". وقالوا: "لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هاشم صفي الدين قد قتل في الغارة"، مضيفين "هاشم صفي الدين هدف الهجوم كان موجودا في أعمق مخبأ". وجاء ذلك عقب غارات عنيفة استهدفت منطقة المريجة في الضاحية.

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