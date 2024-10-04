كوريا الشمالية تهدد باستخدام الأسلحة النووية حال التعدي على أراضيها

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة شديدة الحسم، أعلن زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون”، إنه لن يتردد في استخدام كل القدرات الهجومية المتاحة لديه إذا تعرضت بلاده لهجوم، وفقًا ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن كيم جونج أون قال أنه على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية إذا حاولت دول أخرى انتهاك سيادة كوريا الشمالية.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي:"إذا حاول العدو، الذي أصابته الحماقة والتهور الشديدين، استخدام القوات المسلحة للتعدي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مع الثقة المفرطة في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، متجاهلاً تحذيراتنا المتكررة، فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم دون تردد كل القوات الهجومية التي تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية".

ووصف كيم زعيم كوريا الجنوبية يون سوك يول بأنه "دمية"، وقال إن جارة بلاده الجنوبية طورت "وهم الاضطهاد" على يد كوريا الشمالية.

زعيم كوريا الشمالية:الخطاب التهديدي الذي تطلقه الدول المعادية لن يوقف تعزيز كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية

وبحسب قوله فإن الخطاب التهديدي الذي تطلقه الدول المعادية لن يوقف تعزيز كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية.

كان جونج أون زار قاعدة تدريب للقوات الخاصة في الجيش الكوري غرب البلاد، أمس، قام بتفقد قاعدة تدريب القوات الخاصة التابعة للجيش الشعبي الكوري في الجزء الغربي من البلاد، حيث تعرف على الوضع فيما يتعلق بتدريبات المقاتلين".

وبحسب الأنباء المركزية الكورية، أثناء زيارة الزعيم الكوري، كانت تجري تدريبات للقوات الخاصة في القاعدة.