غارة إسرائيلية استهدفت محيط نقطة المصنع الحدودية مع سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن غارة إسرائيلية استهدفت محيط نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا على بعد كيلو متر واحد من مركز الأمن العام، من دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.

والخميس، نفّذ حزب الله 33 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍّ لمحاولات التقدم لقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية، وليس انتهاءً بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.