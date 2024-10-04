حدث ليلًا| إحالة غير مستحقي سيارات المعاقين للنيابة وقطع المياه بهذه المناطق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بينها مشيخة الأزهر.. قطع المياه 5 ساعات عن 10 مناطق بالقاهرة في هذا التوقيت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من مناطق المحافظة صباح الجمعة 4 أكتوبر 2024.

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السيسي موجهًا التحية للسادات: ما قدمه لن يضيع هدرًا.. والوطن لن يفقد شبرًا من أرضه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد، يأتي في ظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا التي تمر بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها، وتهدد أمن وسلامة بلدانها.

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ضياء رشوان: حرب أكتوبر المجيدة رمزاً خالداً لقوة الإرادة المصرية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزاً خالداً لقوة الإرادة المصرية وقدرتها على عبور كل المحن والتحديات والصعوبات، كما ستظل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 أعظم لحظات الفخر في تاريخ الأمة العربية.

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موعد أقصاه نهاية الأسبوع.. تحذير عاجل من الجيزة للمواطنين بشأن مخالفات البناء

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023.

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مدير الكلية البحرية لمصراوي: نواكب التطورات الحديثة بإعداد قادة ذوي كفاءة عالية

قال اللواء بحري أركان حرب أيمن عادل الدالي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، إن الأكاديمية شهدت تطورًا شاملًا في جميع المناهج الدراسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطلاب أصبحوا يدرسون، بجانب العلوم العسكرية، مواد تخص كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية.

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صورتا الرئيس السيسي وبن زايد تزينان حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية

زينت صورتا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، سماء احتفالية تخريج الكليات العسكرية.

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لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في شبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه في عدد من المناطق.

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الحكومة: إحالة غير مستحقي سيارات المعاقين للنيابة بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد مهلة شهرين لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة ضمن منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

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بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي.

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