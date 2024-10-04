تقرير لجنة الطوارئ: 110 غارات في اليومين الأخيرين وحصيلة الشهداء 1974

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 9 حول الوضع الراهن والذي جاء فيه أنه سجل في اليومين الأخيرين حوالى 110 غارات جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8814 غارة.

وتم تسجيل 46 شهيداً و85 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 1974 شهيداً و9384 جريحاً.

ولتاريخه تم فتح 892 مركزاً لاستقبال النازحين منها 677 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية وتم تسجيل 163600 نازحاً في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وارتفع عدد النازحين الإجمالي إلى ما يقارب 1200000 نازح انتقل معظمهم إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في فنادق ومنازل مؤجرة إضافة إلى آخرين سافروا جواً أو عبروا إلى سوريا.

وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

ومن تاريخ 23 لغاية 30 أيلول سجّل الامن العام عبور 256614 سورياً و82264 لبنانياً إلى الأراضي السورية.