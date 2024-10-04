أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمنية، بأنّ "الضربة على الضاحية الجنوبية في بيروت الآن أكبر من الضربة التي قتلت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".
ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصادر أمنية: الضربة على الضاحية الجنوبية الآن أكبر من الضربة التي قتلت حسن نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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