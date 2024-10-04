37 شهيدًا و151 جريحًا خلال 24 ساعة بغارات على بيروت ومحافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل والبقاع وجبل لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 19 شخصا وإصابة 52 بجروح".

وأكّد في بيان آخر أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 37 بجروح".

وكشف المركز أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة البقاع أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح"، في حين أفاد بأن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح".

هذا، وأفاد الوزارة بأن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على العاصمة بيروت أدت إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 24 بجروح".