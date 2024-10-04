خروج عربة ترام عن القضبان في الإسكندرية.. وشهود عيان يكشفون مفاجأة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

خرجت عربة ترام عن مسارها بمحطة ترام بولكلي بخط الرمل بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة بخروج عربة ترام عن مسارها بخط ترام الرمل بمحطة بولكلي.

انتقل ضباط القسم ومسؤولي الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة خروج إحدى عربات الترام المتجه من محطة فيكتوريا إلى محطة الرمل عن مسارها ببولكلى، دون أي إصابات.

وتداول مواطنون مقاطع فيديو تظهر لحظة خروج الترام عن مساره وسط هلع ورعب الركاب ومغادرتهم العربة بعد الحادث.

فيما فجر شهود عيان مفاجئة مؤكدين أن الترام خرج عن مساره بسبب لعب أحد الأطفال في ذراع التحويلة الموجودة على القضبان- بحسب قولهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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