سقطت من على السرير.. وفاة رضيعة بنزيف فى المخ بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقيت طفلة رضيعة بقرية بانوب مركز نبروه محافظة الدقهلية، مصرعها إثر سقوطها عن طريق الخطأ من على سرير للأرض في منزلها.

وجري نقل الرضيعة إلى مستشفى نبروه المركزي لمحاولة انقاذها إلا انها توفيت بعد وصولها متأثرة بإصابتها بنزيف حاد فى المخ.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروة، من مستشفى نبروه المركزي بمصرع طفلة رضيعة ادعاء سقوطها من أعلى سرير علي الأرض بقرية بانوب دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث نبروة بقيادة الرائد محمدصادث، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بالفحص تبين وصول الطفلة "لينا تامر عبدالحميد، عمرها عام ونصف "، ادعاء سقوطها عن طريق الخطأ من أعلى سرير بالمنزل.

جرى عمل انعاش قلبي رئوي و الحاله لم تستجيب وتوفيت متاثرة بإصابتها بنزيف حاد فى المخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.