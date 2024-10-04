بالصور.. اشتعال النيران في سيارة أعلى كوبري محلة روح بالغربية.. والحماية المدنية تخمدها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت كوبري محلة روح بطريق طنطا - المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، إندلاع حريق بسيارة ملاكي، بشكل مفاجئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باشتعال سيارة ملاكي أعلي كوبري محلة روح الواقع على طريق طنطا المحلة الكبرى.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف والإغاثة المرورية الي محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، قبل امتدادها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.