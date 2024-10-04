مسيرة بالسيارات المحملة بالزهور في احتفالات العيد القومي بالوادى الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، عرض "موكب الزهور" الذي انطلق من أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية ليجوب شوارع المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الخامس والستين.

وذلك بحضور وفد المحافظين السابقين وأبناءهم، ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيثُ شهد المحافظ وضيوف المحافظة مسيرة المركبات والسيارات التابعة للوحدات المحلية وقطاعات الإسعاف والحماية المدنية والمكتبة والمسرح المتنقل، مستعرضين أبرز تراث الواحة وسط أجواءٍ تعمها فرحة الأهالي. كما شملت الاحتفالية عروضًا رياضية وفلكلورية مميزة، وتم توزيع سلع غذائية وهدايا عينية على المواطنين ضمن أجواء الاحتفال. A