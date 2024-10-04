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كانت تعيش وحيدة.. كشف غموض العثور على جثة متحللة بغرب قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل منزلها لوفاتها من يومين متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية في قرية كوم بلال، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص من قبل قوات الأمن أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، تعيش بمفردها داخل منزلها لسفر أبنائها للعمل خارج المحافظة، وأصيبت بأزمة قلبية مفاجئة تسببت في وفاتها من يومين وتم العثور على جثتها منذ قليل وتم إيداعها داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة ربة منزل مُسنة ملقاة داخل منزلها ومتحللة في قرية كوم بلال مركز نقادة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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