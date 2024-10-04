جمال شقرة: وثائق وزارة الدفاع خدمت المؤرخين بتأكيدها للسياق والوقائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن نكسة 5 يونيو 1967، مؤامرة أمريكية إسرائيلية كبرى، نافيا تبريره بأنه لا توجد أخطاء في الجبهة المصرية.

وقال شقرة، خلال لقاء له ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإسرائيليين كانوا مرعوبين من الجندي المصري وانتقامه وفقا لوثائق مناحم بيجن وكتابات الإسرائيليين، مؤكدا ان الشعب المصري تحرك وأمر عبد الناصر بالإستمرار، ووقف مع الجيش المصري يدا واحدة.

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن وثائق وزارة الدفاع خدمت المؤرخين بتأكيدها للسياق والوقائع، مؤكدا أن وثائق المؤرخين عن حرب أكتوبر يجب أن تكون عبر مصادر رسمية، أشخاصا كانوا أو مؤسسات، فوثائق حرب أكتوبر لا يمكن أن تكون معلنة، مثل خطة العبور وخطة الخداع الاستراتيجي.