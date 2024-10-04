اخبار العالم

عاجل.. انذار جديد لسكان الضاحية الجنوبية ببيروت من جيش الاحتلال الاسرائيلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كرر جيش الاحتلال الاسرائيلي انذارة لاهالي وسكان الضاحية الجنوبية ببيروت، للابتعاد عن هذه المنطقة والابتعاد عن منازلهم وعن بناية محددة قد اشار اليها المتحدث باسم جيش الاحتلال في انذارة ان بها عناصر من حزب الله.

 

وفي وقت سابق أنذر جيش الاحتلال الاسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية، وحدد السكان المتواجدون في المباني المحددة على الخريطتيْن الواقعيْن في حي برج البراجنة، جنوب لبنان.

 

ووجه جيش الاحتلال رسالته الاتية: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب.

 

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا