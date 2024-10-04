عاجل.. طيران الاحتلال يشن أحزمة نارية شديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

ياسر رشاد - القاهرة - شن طيران الاحتلال الاسرائيلي احزمة نارية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت المأهولة بالسكان، وفي وقتٍ سابق، حذرت قوات الاحتلال الأهالي من تواجدهم بمنازلهم وحثتهم على ترك منازلهم، بسبب وجودهم في منطقة يتواجد فيها حزب الله.

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وقد أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، والمتمثلة في حزب الله، استهدافها منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بوابل من الضربات صاروخية مباشرة صاروخية

وفي هذا الصدد اندلعت الحرائق بـ مستوطنة حنيتا باقرب من الحدود مع لبنان بفعل الصواريخ والحرب الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الاسرائيلي والتي تتصاعد احداثها بشكل لحظي.

وفي سياق متصل بالاحداث الجارية بين جيش الاحتلال وحزب الله، وجه جيش المكتب الاعلامي لجيش الاحتلال الاسرائيلي انذارًا مُنذ لحظات سكان الضاحية الجنوبية، وحدد السكان المتواجدون في المباني المحددة على الخريطتيْن الواقعيْن في حي برج البراجنة، جنوب لبنان.

ووجه رسالة "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.