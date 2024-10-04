30 مليون يورو مساعدة أوروبية إلى لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 30 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

وتأتي هذه الدفعة في أعقاب مبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو تم تقديمه نهاية سبتمبر الماضي، ليصل المبلغ الإجمالي لهذا العام إلى أكثر من 104 ملايين يورو.

وتهدف حزمة المساعدات إلى تعزيز الدعم الإنساني في لبنان من خلال الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذا التمويل الجديد سيضمن حصول المدنيين على المساعدة التي تشتد الحاجة إليها خلال هذا الوقت العصيب للغاية.