ذكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، "أنني كنت ولا أزال على خلاف دستوريّ مع الحكومة منذ 18 شهرًا، لكننا وضعنا الخلاف خلفنا لمواجهة الأزمة وكل ما انتقدناه سابقًا وصلنا اليه اليوم"، تعليقًا على تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولفت، في تصريح لقناة الـ"إل بي سي أي"، إلى أنّ "الدولة تنظّم لكنّ المجتمع المحليّ هو الذي يقوم بالمبادرات في الميدان".
وأكّد حجار انّ "هناك بحدود الـ200 ألف نازح في مراكز الإيواء وهناك عدد كبير من النازحين على الطرقات من الجنسيات المختلفة بينما باقي اللبنانيين النازحين اتجهوا للجوء لدى اقاربهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حجار: هناك بحدود الـ200 ألف نازح في مراكز الإيواء وعدد كبير من النازحين على الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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