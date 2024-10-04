وزير خارجية إيران يصل غدًا إلى لبنان ويلتقي بري وميقاتي

يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا.

وعلى جدول لقاءات عراقجي زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ومن ثم يلتقي في الثانية بعد الظهر، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.