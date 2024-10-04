الجيش الإسرائيلي: اغتلنا محمد عنيسي أحد أبرز مسؤولي إنتاج الصواريخ الدقيقة في حزب الله مطلع الأسبوع

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، اغتيال "محمد عنيسي أحد أبرز مسؤولي إنتاج الصواريخ الدقيقة في حزب الله مطلع الأسبوع".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات "حزب الله"، في بيان نشره الإعلام الحربي، أنّ "غرفة عمليات المقاومة الإسلامية تؤكد من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا".