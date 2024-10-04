سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاء ذلك بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في مبان حددها في خريطتيْن في حي برج البراجنة.
وكرر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي مزاعم إسرائيل بالقول: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالب المتواجدين اخلاء المكان المحدد فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.
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