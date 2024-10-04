حزب الله أعلن قصف منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج العديسة مرتَين وموقع البغدادي بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء يوم الخميس 3-10-‌‏2024 موقع البغدادي بصلية صاروخية".

وفي بيانَين آخرين، أكّد أنّه "قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية"، مرتَين عند الساعة 09:50 وعند الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس، "منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية ‏صاروخية".