الصحة الفلسطينية: 14 شهيدا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن "14 شهيدا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية". وأفادت إذاعة إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "طائرة مقاتلة قامت بمهاجمة مسلّحين في طولكرم بالضفة الغربية".

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