جيش الاحتلال يعترف باستهداف قاعدة نفاتيم الجوية من الصواريخ الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي بأن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية والتي تحتوي طائرات F35

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي: بأنهم لن يسمحوا لحزب الله بإعادة التموضع في هذه الأماكن في المستقبل، سنواصل تسديد ضربات قاسية بحزب الله" .

وأعلن جيش الاحتلال، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى خلال العيد (اليوم الخميس) تقدير موقف في المواقع الأمامية للفرقتين 98 و36 العاملتين في جنوب لبنان في الوقت الحالي.

وأشار رئيس الأركان لجيش الاحتلال، إلى أن إعادة المواطنين لبيوتهم تعني تدمير البنى التحتية التي أقامها حزب الله بجوار الحدود ليداهم بلداتنا وقتل المدنيين الإسرائيليين لدى صدور القرار.

ولفت إلى أن إسرائيل، ستستمر بإلحاق ضربات قاسية بحزب الله في كافة القطاعات سواء في بيروت أو في البقاع أو في جنوب لبنان، مضيفا: تقضي قواتنا على أعداد متزايدة من المخربين، حيث نثبت تفوقنا بكافة الاشتباكات.

وأضاف: قواتنا جاهزة ومدربة بدرجة أكبر من أي وقت مضى، وهي تستمد القوة من التجربة التي اكتسبتها من المعارك في قطاع غزة، وتفوقها على أرض المعركة واضح، يتم تغطية القوات البرية بنيران سلاح الجو ووحدات المدفعية، وتقاتل بشجاعة وعزم.