الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهدافه أهداف في بيروت خلال الساعات الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم 15 هدفًا لحزب الله في بيروت خلال الساعات الماضية، بـ طائرات حربية اسرائيلية وتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وبشكل موجه بدقة مواقع انتاج أسلحة ومستودعات أسلحة وبنى تحتية في بيروت.

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قُتل جندي في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، وأصيب آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامه بمهمة إخلاء، وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.

وقال الجيش في منشور على منصة "إكس": "استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة - مرجعيون".

كما أفاد مسؤولون بأن 4 مسعفين لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية خلال إجلاء الجرحى في جنوب لبنان.