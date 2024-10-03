14 غارة استهدفت كفركلا وغارات أخرى طالت البياضة والبابلية والدوير ومزرعة بين أنصارية وعدلون

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارت مكثفة على بلدة كفركلا بلغ عددها 14 غارة، في حين استهدفت غارة إسرائيلية بلدة البابلية وأخرى استهدفت البياضة.

وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنّ غارة استهدفت مزرعة ‎ديرتقلا بين أنصارية وعدلون، في حين استهدفت غارة أخرى بلدة الدوير.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.

وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، نفّذ حزب الله 29 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍّ لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية، وليس انتهاءً بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.