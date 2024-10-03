غبريال: نعمل مع الكونغرس من أجل إقرار قرار يمنع التوغل الاسرائيلي في الجنوب اللبناني

أشار رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال، في حديث لـ"الجديد"، الى أننا "أوضحنا للإدارة الأميركية أن المجتمع اللبناني الأميركي لن يدعم تحويل لبنان إلى غزة ونعمل مع الكونغرس من أجل إقرار قرار يمنع التوغل الاسرائيلي في الجنوب اللبناني ونأمل تحقيق هذا الهدف".

ولفت غبريال، الى أن "إسرائيل قالت إن المهمة في لبنان مؤقتة لكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تأكّد هذا الأمر، والولايات المتحدة تدعم هزيمة حزب الله على الصعيد العسكري وكل الأطراف تؤيد تطبيق القرار 1701"، مضيفاً "لا قرار جديد حتى الآن ولا مفاوضات والأمر الأهم أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للجمهورية ليجلس على طاولة المفاوضات".

وتابع "الأمر سيستغرق أسابيع عدة قبل أن تتراجع إسرائيل خلف الخط الأزرق".