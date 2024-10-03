اصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات البيان رقم 13 والمتضمن اللائحة الكاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمات عممت اللائحة الكاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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