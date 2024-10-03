الخارجية الأمريكية: نواصل مناقشاتنا مع إسرائيل بشأن خيارات الرد على الهجوم الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل مناقشاتها مع الجانب الإسرائيلي بشأن الخيارات المتاحة للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ورفضت الوزارة التعليق على تصريحات الرئيس بايدن المتعلقة بضربة إسرائيلية محتملة على المنشآت النفطية الإيرانية، مؤكدة رغبتها في وقف إطلاق النار في لبنان.

وشددت الخارجية الأمريكية على حق إسرائيل في استهداف قدرات "الجماعات الإرهابية"، معربة عن قلقها من احتمال خروج العملية الإسرائيلية عن السيطرة، محذرة من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يزيد من احتمالية توسعها.