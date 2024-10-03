مسؤول بكتائب حزب الله العراق: إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميًا

شدد المسؤول في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري، على أنّه "إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا".

شدد المسؤول في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري، على أنّه "إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا".

في وقت سابق، أفادت فايننشال تايمز، بأنّ "أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى خلال شهر بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الرد الإسرائيلي على إيران".

هذا وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن 3 مصادر، بأنّ "وزراء من دول الخليج وإيران ناقشوا في الدوحة خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران".

ولفتت إلى أنّ "دول الخليج سعت لطمأنة إيران بشأن حيادها وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد لتهديد منشآت نفط بالخليج".

وكانت قد باغتت إيران إسرائيل الثلاثاء بإطلاق وابل من الصواريخ عددها 200 بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.