الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوبي لبنان أمس

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين في معارك جنوبي لبنان أمس.

وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، نفّذ حزب الله 29 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍّ لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية، وليس انتهاءً بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.