غارات إسرائيلية استهدف يارون والبازورية والمجادل وشقرا والخيام وواديَي السلوقي والحجير

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت بلدات يارون والبازورية والمجادل. هذا، واستهدف الجيش الإسرائيلي عبر غارات وادي السلوقي ووادي الحجير وبلدة شقرا ومدينة الخيام.

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