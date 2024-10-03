أشار وزير الاقتصادفي حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الى أن "الغارات الإسرائيلية دمرت مصانع وضربت القطاعين الزراعي والسياحي، وأزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح خلال أسبوع"ز
وأكد سلام، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "هناك دعم عربي كبير للحكومة اللبنانية لمواجهة أزمة النزوح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد: أزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.