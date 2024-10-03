وزير الاقتصاد: أزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح خلال أسبوع

أشار وزير الاقتصادفي حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الى أن "الغارات الإسرائيلية دمرت مصانع وضربت القطاعين الزراعي والسياحي، وأزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح خلال أسبوع"ز

وأكد سلام، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "هناك دعم عربي كبير للحكومة اللبنانية لمواجهة أزمة النزوح".