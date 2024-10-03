ميقاتي من بكركي: ندعو القوى السياسية إلى لقاء حواري وترك الخلافات السياسية جانبا

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد لقائه الراعي في بكركي، الى أن "كما في كلِ مرّةٍ يتعرّضُ فيها وطنُنَا الغالي لمخاطرَ وجوديةٍ نأتي إلى هذا الصرحِ الوطني والتاريخي لنسترشدَ بحكمةِ صاحبِ الغطبةِ نيافةِ البطريرك مار بشاره بطرس الراعي".

وأكد ميقاتي، أن "المطلوب رئيس جمهورية يمثل أغلبية اللبنانيين، ونحن نؤكد ضرورة اختيار رئيس للبلاد"، مضيفاً "ندعو القوى السياسية إلى لقاء حواري وترك الخلافات السياسية جانبا، ونحث دول العالم على الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان".