بري نفى التخلّي عن ترشيح فرنجية: ننتظر إخواننا في المعارضة ليقترحوا أسماء تحظى بالتوافق

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لصحيفة "النهار" بشأن ملف الاستحقاق الرئاسي، أن موقفه الثابت "هو ما أعلنه عقب الاجتماع الذي عقد في عين التينة وصدر عنه بيان تلاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال: "منذ عام وأنا أنادي بالحوار من أجل التوافق على الاستحقاق الرئاسي، ثم شذبنا آلية الحوار ولم تقبل معي المعارضة. واليوم وصلنا إلى ما نحن عليه، وقد خلصنا في الاجتماعات الأخيرة إلى العمل للتوافق على شخصية يرضى عنها الجميع".

وعمّا إذا كان ذلك تنازلًا عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أجاب بري: "غير صحيح، نحن تحدثنا عن رئيس توافقي.من قال إن مرشحنا لا يحظى بالتوافق؟ كل شيء معقول".

وأضاف رداً على سؤال عن موقف المعارضة، أنه طلب "إلى إخواننا في المعارضة أن يقترحوا أسماء قابلة لأن تحظى بالحلحلة والتوافق لدى الجميع، ونحن في الانتظار"، كاشفاً أن الأجواء جيدة.