رابطة أصحاب المحطات: لا أزمة محروقات ولا داعي للهلع

نفت رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان، في بيان، ما "تم تداوله من معلومات خاطئة بأن هناك أزمة محروقات وتسكير محطات"، مؤكدة أن "لا صحة لهذه الشائعات، وأن المحطات لديها مخزون كاف ولا داعي للهلع أو الخوف وكل ما يداول هو إشاعات لإثارة البلبلة فقط".

في وقت سابق من اليوم، نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في حديث لـ"النشرة"، "ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن توجه أصحاب المحطات إلى الإقفال، إعتباراً من يوم الأحد المقبل، نظراً لإمتناع المصارف عن قبول الايداعات النقدية من المحطات لشراء المحروقات، مؤكداً أن البيان المتداول كلام فارغ ولا أساس له من الصحة".

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد المتابعة، للبيان المذكور على أساس أنه في لبنان، من قبل "النشرة"، تبين أن البيان الموزع صحيح، لكنه يعود إلى نقابة محطات المحروقات في الضفة الغربية في فلسطين.