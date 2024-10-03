سفير الكويت بالقاهرة : الأمة العربية بحاجة ماسة لاستحضار روح أكتوبر المجيدة



ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة أن نصر أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣يظل نقطة مضيئة في تاريخ العرب الحديث رغم مرور أكثر من خمسة عقود على ذكراه، موضحاً أن الجيش المصري حقق بإرادته واحدة من أكبر ملاحم البطولة والفداء في التاريخ المعاصر وألحق بالعدو هزيمة موجعة لا تزال تتردد اصداؤها حتي اليوم ويتم تدارس تفاصيلها في المعاهد العسكرية المتخصصة في كافة انحاء العالم بما انطوت عليه من تكتيكات جديدة وأساليب قتالية مبتكرة حيث برع في استخدام وتوظيف الموارد البشرية والعسكرية ،وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز لدي كل مواطن عربي.

السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة

فخر واعتزاز



وأعرب الغانم، في تصريح بهذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بالدور الذي لعبته الكويت والدول العربية في دعم المجهود العسكري المصري لتحرير الأرض المحتلة، مؤكداً أن الشعب الكويتي بأسره التف وراء قيادته من أجل تقديم كافة صور الدعم المعنوي والمادي إلى الأشقاء على الجبهتين المصرية والسورية في ذلك الوقت.

لواء اليرموك المدرع



وأشار سفير دولة الكويت الي قرار القيادة الكويتية بإرسال لواء اليرموك المدرع بكل عدته وعتاده الذي يعادل ثلث حجم جيش الكويت انذاك الي الجبهة الشرقية، اضافة الي عدد من طائرات النقل والقتال كمساهمة وواجب قومي لنصرة الحق العربي واستعادة الكرامة والتصدي لغطرسة العدو الذي بني دعايته على انه لا يقهر .

واوضح سفير دولة الكويت أن دعم بلاده لم يقتصرعلى الجانب العسكري فقط بل قامت بدور موازٍ على الصعيد الاقتصادي بتزعم جبهة حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة للعدو وأحدثت تلك الخطوة صدمة شديدة الوقع على الرأي العام في أوربا وأمريكا، الذي بدأت قطاعات واسعة منه تدرك عدالة القضية العربية وتؤمن بحق العرب المشروع في استعادة اراضيهم.

تغليب لغة العقل ووقف القتال



وأشار السفير الكويتي إلى أهمية استحضار تلك الذكرى في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا والتي تتعرض لعدوان غاشم وضربات متواصلة اغلب ضحاياها اشقائنا من المدنيين الأبرياء في فلسطين ولبنان مؤكداً على ضرورة العمل على تغليب لغة العقل ووقف القتال والعمل على عدم اتساع رقعته، والضغط على سلطات الاحتلال في إسرائيل لوقف العدوان الظالم مشيداً بالدور الذي تقوم به مصر على كافة الاصعدة و المسارات لوقف العدوان الظالم على غزة و لبنان .



وتقدم السفير غانم صقر الغانم بخالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين للانتصار التاريخي الساحق الذي حققه جيش مصر العظيم يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣، مشيرا إلى أنها مناسبة أيضاً لتذكر تضحيات الشهداء ومن بينهم 42 شهيداً كويتياً ارتقوا إلى عنان السماء على أرض مصر الشقيقة دفاعاً عن الحق والكرامة جنباً إلى جنب مع أشقائهم المصريين.