أنصار الله تنشر مشاهد استهداف السفينة البريطانية CORDELIA MOON النفطية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" مشاهد استهداف السفينة البريطانية (CORDELIA MOON) النفطية البريطانية بزورق مسير في البحر الأحمر.

وظهر في المشاهد محاولة فريق أمني مسلح على متن السفينة (CORDELIA MOON) النفطية البريطانية ، التصدي لزورق مسير أطلقته القوات اليمنية باتجاه السفينة .

وناور الزورق المسير متجاوزاً إطلاق الفريق الأمني النار بكثافة عليه في محاولة لتعطيله ، ووصل إلى السفينة وأصابها بصورة مباشرة .

قصف سفينة (CORDELIA MOON) النفطية في البحر الأحمر

يذكر أن المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية العميد يحيى سريع ، أعلن الثلاثاء الماضي، قصف سفينة (CORDELIA MOON) النفطية في البحر الأحمر بـ 8 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيّرة وزورق مسيّر ، واستهداف سفينة أخرى (MARATHOPOLIS) بصاروخ مجنح في المحيط الهندي ، وبطائرة مسيرة في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني.