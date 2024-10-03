جون بولتون يدعو إسرائيل لتدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - دعا جون بولتون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي السابق، خلال ظهوره على قناة "نيوزنايشن، إلى تدمير إسرائيل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني، وذلك، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا هيل".

جاءت هذه التصريحات عقب إطلاق إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل يوم الثلاثاء، ردًا على عمليات القتل المستهدفة التي نفذتها إسرائيل ضد قادة جماعات مسلحة متحالفة مع طهران.

منشآت النفط وقواعد الحرس الثوري

وقال بولتون إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات حاسمة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأهداف الأخرى التي يمكن ضربها، مثل منشآت النفط وقواعد الحرس الثوري وأصول الصواريخ الباليستية. وحذر بولتون من أن الهجمات الإيرانية السابقة قد تكون مؤشرًا على تهديدات أكثر خطورة في المستقبل، قد تشمل صواريخ تحمل رؤوسًا نووية.

وأعرب عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد النووي، مشيرًا إلى موقف الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بأن أخطر الأسلحة لا يمكن أن تقع في أيدي الأنظمة الأكثر خطورة، واصفًا إيران بأنها تجسد هذا التهديد.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تمكنت، بمساعدة البحرية الأميركية، من اعتراض غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران. وفي أعقاب الهجوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران "ستدفع ثمن" هجماتها، ما يزيد من احتمالية تصعيد الصراع.