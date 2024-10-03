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حزب الله: فجرنا 4 عبوات ناسفة بقوات متسللة وأوقعنا خسائر كبيرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، أن عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية، بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون، اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا ، بلغ عددها 4 عبوات، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.

 

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة، في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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