صدور العدد 132 من مجلة "الأمن العام": لبنان تحت نيران العدوان والعدو يعمّم الخراب

صدر العدد الثالث والثلاثون بعد المئة، تشرين الاول 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

- موضوع العدد: لبنان تحت نيران العدوان، والعدو يعمّم الخراب.

- اللواء الياس البيسري في الافتتاحية: حماية الاوطان خيار ارتضيناه وقدر اقتنعنا به.

- الرئيس ميشال سليمان لـ"الامن العام": نحتاج رئيسا لا يستفز احدا، ولا بديل من اعلان بعبدا.

- السفير الفرنسي هيرفي ماغرو: انتخاب الرئيس وتطبيق القرار 1701.

- كيف ترى الكتل النيابية الحل بعد سنتين على الشغور الرئاسي، وما هو رأي القانونيين لتجاوز المأزقين الدستوري والسياسي.

- خمس سنوات على حراك 17 تشرين: اين نجح واين اخفق، وما هي علاقته بالازمة المالية والاقتصادية.

- بالارقام كلفة الاقساط المدرسية على الاهالي.

- كيف يواجه مزارعو الجنوب العدوان الاسرائيلي وهم في دائرة الخطر؟

- تحقيقات اقتصادية تتناول دور الاستقرار في نمو القطاعات الانتاجية والسياحية وجذب الاستثمارات.

- "الامن العام" تواكب الذكرى الاربعين لاعتماد الامم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب، وتشرح دور المديرية العامة للامن العام في تطبيق بنودها.

- الضفة الغربية الهدف التالي للعدو الاسرائيلي.

- المسرح الوطني اللبناني ودوره في تعزيز اللامركزية الثقافية.

- ماراثون بيروت هذا العام: قلب واحد بسباق واحد.

- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

www.general-security.gov.lb