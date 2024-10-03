انتشال جثة شهيدة في منزل في صور دمرته غارة إسرائيلية قبل أيام

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية تمكنت من انتشال جثة شهيدة في المنزل الذي دمرته الغارة الإسرائيلية قبل أيام في منطقة المساكن الشعبية في صور، ونقلتها إلى المستشفى الحكومي في صور لمعرفة هويتها.

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