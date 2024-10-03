"النشرة": غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على عدد من القرى الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الغارات الإسرائيلية بين الساعة 05:00 والساعة 06:00 عصراً استهدفت بلدات: كونين، بنت جبيل، االطيبة، الخيام، يارون".

كذلك أفاد المراسل "عن قصف مدفعي على عيتا الشعب، كفركل والعديسة".