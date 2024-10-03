"حزب الله": قصفنا موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من بعد ظهر يوم الخميس 3-10-2024 موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق".

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