فايننشال تايمز: أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى خلال شهر بعد تصريحات بايدن بشأن الرد الإسرائيلي على إيران

أفادت فايننشال تايمز، بأنّ "أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى خلال شهر بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الرد الإسرائيلي على إيران".

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