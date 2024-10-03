أمير قطر: وجهت بسرعة التحرك لتقديم الدعم لكل النازحين والمتضررين من العدوان على لبنان

شدد أمير قطر تميم بن حمد، على أنّ "فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع".

وأكد في هذا الصدد "وقوف قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها"، معلنًا "أنني وجهت بسرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لكل النازحين والمتضررين من العدوان".