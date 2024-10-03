بحيرة تبتلع قارب محمل بالركاب شرق الكونغو الديمقراطية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انقلاب قارب يحمل عدة مدنيين في مياه بحيرة كيفو يوم الخميس 3 أكتوبر 2024.

ووفقًا لمصادر أمنية وموانئ، تم انتشال حوالي عشرين جثة بعد غرق القارب الذي كان ينقل رجالًا وبضائع في بحيرة كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفاد مصدر أمني في ميناء كيتوكو بمدينة غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، أنه شاهد 17 جثة بالإضافة إلى بعض الناجين الذين نُقلوا إلى المستشفى، ولكن دون آمال كبيرة في النجاة.

وأعلن مصدر آخر من السلطات في المرفأ أنه أحصى 18 جثة تم نقلها إلى المشارح، مؤكدًا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وذكر مصدر طبي أن طفلين نقلا إلى المستشفى توفيا قبل تلقي العلاج، ووفقًا للمعلومات الأولية، انقلب القارب القادم من مدينة مينوفا، الواقعة في مقاطعة جنوب كيفو المجاورة، في منتصف الصباح على بعد مئات الأمتار من ميناء غوما.